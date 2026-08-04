Educació asigna 86.551 plazas de FP de grado medio y superior, 5.072 más que el año pasado

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Formación Profesional de la Generalitat ha asignado un total de 86.551 alumnos a los primeros cursos de Formación Profesional de grado medio y superior para el próximo curso, lo que supone 5.072 plazas más que en el procedimiento del año pasado, según ha informado este martes en un comunicado.

En total, se han adjudicado 45.626 plazas de grado medio y 40.925 de grado superior, en un proceso en el que participaron 99.285 solicitudes validadas y que ha permitido absorber el incremento de la demanda, con 2.966 solicitudes más que el año anterior.

El 69,6% del alumnado de grado medio y el 67,7% del de grado superior ha obtenido plaza en la primera opción solicitada, mientras que este año el sistema también ha realizado 5.363 asignaciones alternativas para estudiantes que inicialmente se habían quedado sin plaza.

Entre los ciclos más demandados figuran Cuidados Auxiliares de Enfermería, Gestión Administrativa y Sistemas Microinformáticos y Redes en grado medio, así como Administración y Finanzas, Educación Infantil e Integración Social en grado superior.

Una vez finalizado el proceso de asignación, el 7 de septiembre se publicará el mapa de plazas vacantes y, como novedad, este curso se pondrá en marcha un sistema de cola virtual para gestionar las vacantes de cada centro con mayor transparencia e igualdad de acceso.