Educació cifra en un 15,28% el seguimiento de la huelga docente hasta las 9.30 horas

Decenas de personas durante la manifestación de docentes del 16 de marzo de 2026 en Barcelona
Decenas de personas durante la manifestación de docentes del 16 de marzo de 2026 en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 10:31
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BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga de docentes de Catalunya de este viernes está teniendo un seguimiento del 15,28% sobre el total de la plantilla convocada, que en esta jornada son los docentes de toda Catalunya, según datos de las 9.30 horas facilitados por la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

Se trata de la quinta jornada de huelga --que se ha desarrollado toda esta semana y está convocada por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC-- y Educació señala que un 37,52% de los centros educativos le han comunicado los datos de seguimiento de la huelga.

Están llamados a la huelga este viernes el personal docente funcionario, el interino, el que está en prácticas y el laboral --incluyendo laboral docente, PAE y PAS-- de toda Catalunya, así como el personal de ocio educativo, las guarderías de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.

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