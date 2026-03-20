Educació cifra en un 15,28% el seguimiento de la huelga docente hasta las 9.30 horas

Decenas de personas durante la manifestación de docentes del 16 de marzo de 2026 en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga de docentes de Catalunya de este viernes está teniendo un seguimiento del 15,28% sobre el total de la plantilla convocada, que en esta jornada son los docentes de toda Catalunya, según datos de las 9.30 horas facilitados por la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

Se trata de la quinta jornada de huelga --que se ha desarrollado toda esta semana y está convocada por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC-- y Educació señala que un 37,52% de los centros educativos le han comunicado los datos de seguimiento de la huelga.

Están llamados a la huelga este viernes el personal docente funcionario, el interino, el que está en prácticas y el laboral --incluyendo laboral docente, PAE y PAS-- de toda Catalunya, así como el personal de ocio educativo, las guarderías de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.