Educació cifra en 24,12% el seguimiento de la huelga en Tarragona y Terres de l'Ebre hasta las 13

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha cifrado el seguimiento de la huelga de personal docente y laboral de los centros públicos y del Departament en Tarragona y Terres de l'Ebre de este jueves en un 24,12% hasta las 13 horas.

Han comunicado datos el 90,66% de los centros de trabajo con personal llamado a huelga, informa el departamento en un comunicado.

Entre el personal convocado está el personal docente y laboral de los centros públicos y de la Conselleria (servicios educativos, servicios territoriales y centrales, entre otros), y otros colectivos sobre los que no tiene datos (como personal de otras titularidades, personal de limpieza, de cocina o monitores).