Educació cifra en un 7,05% el seguimiento de la huelga docente en Catalunya hasta las 9.30 horas

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga de docentes de Catalunya de este lunes está teniendo un seguimiento del 7,05% sobre el total de la plantilla, según datos de las 9.30 horas facilitados por la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

Un 19,45% de los centros educativos han comunicado los datos de seguimiento de la huelga al departamento.

Están llamados a la huelga de este lunes el personal docente funcionario, el interino, el que está en prácticas y el laboral --incluyendo laboral docente, PAE y PAS-- de los Servicios Territoriales del Baix Llobregat, Barcelonès y Consorci d'Educació de Barcelona, así como el personal de ocio educativo, las guarderías de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.

La huelga ha sido convocada por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc.Sps, CGT Ensenyament e Intersindical-CSC (esta última no está presente en la mesa sectorial).

En un comunicado conjunto, dicen que rechazan el acuerdo alcanzado entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat con CC.OO. Educació y UGT al considerar que "no recupera el poder adquisitivo perdido, no garantiza mejoras reales en ratios y plantillas y deja demasiadas medidas pendientes de futuros despliegues".