Educació confía en que su propuesta a los sindicatos sea "un punto de inflexión"

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Mejora Educativa de la Conselleria de Educación de la Generalitat, Ignasi Giménez Renom, ha confiado en que la propuesta que presentará el departamento a los sindicatos en la reunión de la mesa sectorial del 19 de febrero, que incluye la mejora del complemento específico, sea "un punto de inflexión".

En declaraciones a los medios, el secretario ha afirmado que escucharán las demandas que les transmiten los docentes en la huelga convocada este miércoles, pero ha confiado en que esta propuesta a los sindicatos signifique "un antes y un después".

Giménez Renom ha dicho que es conocedor de las dificultades del conjunto del sistema educativo, y ha subrayado que la voluntad es de "diálogo, de escuchar y de continuar trabajando de manera conjunta porque la solución a los problemas tiene que ser una solución compartida".

Ha dicho que después de 20 años "toca" que la administración pueda presentar esta propuesta en relación al complemento autonómico, y ha confiado en que las negociaciones avancen a buen ritmo a partir de ese momento y sea un punto de inflexión porque no se resolverá de un día para otro.

El secretario ha afirmado que se trata de una propuesta que "intenta abordar el conjunto de las demandas" que formulan los sindicatos y que además del complemento específico se quiere abordar las ratios, la escuela inclusiva y la desburocratización del sistema educativo.

Giménez Renom ha defendido el aumento de recursos para la escuela inclusiva, ha remarcado el esfuerzo del departamento, y ha subrayado la necesidad de disponer de unos nuevos Presupuestos porque no tenerlos significaría "volver a la casilla de inicio de partida".