Educació planteará un día libre a los docentes que trabajen durante las colonias escolares

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat planteará compensar con un día libre a los profesores de Catalunya que trabajen durante las colonias escolares, explican fuentes del Departament consultadas por Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' este viernes, la propuesta es que libren un día por el conjunto de pernoctaciones y deberá realizarse a lo largo del curso, y fuentes de la Conselleria señalan que la propuesta se hará en "próximas mesas" de negociación.

En un comunicado al finalizar la mesa de este viernes (la primera del curso 2026-27), el sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec·Stes, ha considerado que en el encuentro se "ha dejado sin respuesta buena parte de los problemas de fondo que afectan al personal docente y la educación pública".

En cuanto a las colonias y salidas escolares, Ustec·Stes ve necesario "no dejar pasar la oportunidad de una regulación justa" de las condiciones en las que se hacen.

Advierte que la oferta planteada hasta ahora, "retirada por la Administración en el transcurso de la mesa", preveía una compensación de 50 euros por noche, limitaciones en el número de acompañantes compensados y una jornada de compensación por la salida, es, a su juicio, insuficiente para reconocer las responsabilidad, disponibilidad y horas de trabajo que comportan estas actividades.

TEMAS QUE SE HAN ABORDADO

Ha exigido un calendario para abordar un acuerdo "que permita blindar la educación pública" y actuar sobre cuestiones como la financiación, la inclusión, las ratios y las plantillas, las infraestructuras, las condiciones laborales y salariales, el catalán y el currículo.

En la mesa se han abordado los estadios docentes y Ustec·Stes ha reclamado que el reconocimiento sea automático para todos y con efectos retroactivos y que, cuando falte documentación, sea la Administración quien avise a la persona afectada y le dé un plazo suficiente para aportarla, sin perder la fecha ni los derechos que le corresponden".

El sindicato también ha defendido que la desconexión digital "sea un derecho efectivo y no un conjunto de recomendaciones" y ha situado sobre la mesa 30 medidas de desburocratización elaboradas con profesorado y grupos de trabajos de Ustec·Stes.

LLUVIAS

En otro comunicado, Ustec·Stes pide explicaciones al Departament sobre cómo se ha gestionado la suspensión de las clases en los centros educativos de las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) ante el episodio de lluvias intensas y las alertas meteorológicas.

Pide aclarar cuál ha sido el papel de la Conselleria, qué protocolos se han activado y cómo se han coordinado con los municipios y servicios de emergencia, "ante la información que apunta a que han sido los ayuntamientos los que ha tomado la iniciativa de suspender las clases y cerrar preventivamente los centros, tanto ayer como hoy".