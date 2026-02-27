Educació propone a sindicatos un incremento del 25% del complemento específico docente hasta 2029

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat propone a los sindicatos educativos un incremento del 25% del complemento salarial a 4 años, es decir, hasta 2029, informan fuentes del departamento este viernes a Europa Press.

Es una de las propuestas que la Conselleria plantea a los sindicatos durante la mesa de este viernes para abordar la mejora de las condiciones salariales de los docentes, y que mejora la propuesta anterior que se les había hecho, de un incremento del 20% en 5 años.

Desde el departamento señalan que la propuesta "se ha trabajado conjuntamente en un documento de medidas en el que se ha avanzado mucho", y que las dos partes se han emplazado a la semana que viene para seguir tratando el tema retributivo.

En la mesa de este viernes han estado presentes los sindicatos Ustec·Stes --el mayoritario en la educación de Catalunya--, CC.OO. Educació y UGT, y se han ausentado Aspepc·Sps --por considerar que "la falta de respecto del departamento es inaceptable"-- y CGT Ensenyament.

SINDICATOS

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, afirma que en escuela inclusiva, burocracia, democracia en los centros y plazas perfiladas creen que han llegado a "unos consensos que acercan posiciones", pero que la propuesta de mejora del salario sigue siendo insuficiente porque supone unos 180 euros más en el complemento específico a lograr en 4 años.

La responsable de Pública de CC.OO. Educació, Ester Vila, dice que la mesa ha ido bien y que la huelga del 11 de febrero "se está traduciendo en un documento importante para mejorar las condiciones de los docentes"; y sobre la propuesta de incremento retributivo, señala que hay que seguir trabajando para llegar a un buen acuerdo.

Lorena Martínez (UGT) cree se ha avanzado bastante en el texto del documento y la valoración que hace es positiva; y sobre el aumento del complemento específico, valora el "esfuerzo" del departamento pero considera que se debe incrementar más, y confía en el abordaje que se pueda hacer de esta cuestión la semana que viene.