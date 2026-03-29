Educació quiere reducir burocracia y prevé lanzar la app 'La meva educació' para el curso 2027-28

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat avanza en su Plan de Desburocratización que quiere reducir "de forma radical" la burocracia en las aulas y modernizar los sistemas informáticos, y prevé integrar la mayoría de aplicaciones que se usan en los centros educativos en la aplicación 'La meva Educació' de cara al curso 2027-2028.

En declaraciones a los medios, el conseller de Presidencia de la Generalitat y actual de Educación y FP, Albert Dalmau, ha subrayado que la Generalitat quiere reducir un 40% los datos y trámites a los docentes, actualizar el programa Esfera en el que se hacen las evaluaciones y en crear la aplicación 'La meva Educació'.

Dalmau ha dicho que esta aplicación será "muy similar" a la de 'La meva Salut' del sistema sanitario, que debe ser un espacio interoperable con el que docentes y equipos directivos puedan evitar repetir los mismos trámites, datos y procesos en los centros.

Se prevé que en esta aplicación, con un espacio personalizado para cada perfil, ofrezca servicios como autorizaciones, matrículas, comunicaciones --de centros, familias, tutores, equipo directivo y departamento--, faltas de asistencia, calendario, agenda, histórico de evaluaciones y menú escolar, entre otros.

En la actualidad existen hasta 150 aplicaciones en el sistema educativo, y los centros deben responder hasta 40 encuestas, formularios e investigaciones universitarias.

Para reducir la burocracia, el Govern creará un grupo de trabajo de las diferentes unidades de la Generalitat que en tres meses elaborará una propuesta para concentrar los formularios en tres encuestas anuales en forma de ómnibus, una por trimestre.

ACCIONES IMPLANTADAS

La Generalitat ha iniciado el proceso de simplificación de diversos procesos desde el pasado curso, y según datos del departamento, las escuelas deben rellenar un 32% menos de datos anuales y los institutos un 46% menos.

Otros procesos simplificados son que todos los procesos y fechas clave se pueden consultar en un único calendario de los centros, y la incorporación de referentes en contratación en los Servicios Territoriales para apoyar la gestión económica de los centros.

Estas acciones, junto a las más de una veintena previstas que se irán implantando en este plan de desburocratización, tienen un presupuesto de 18 millones de euros, que surgen del Plan de rescate 2026-2030 para mejorar el servicio de educación de Catalunya, dotado con 60 millones de euros.

Otro de los objetivos del departamento dentro de este plan es mejorar las aplicaciones propias, teniendo en cuenta que un 77% tienen más de 10 años, y la mejora de herramienta tecnológica Esfera que utilizan los docentes para la evaluación.

La Generalitat impulsará una gestión completa de la bolsa docente con una nueva 'app', que se encuentra en una fase piloto, con la que los profesionales puedan aceptar o rechazar los nombramientos.