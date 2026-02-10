Educació tiene lista una propuesta de mejora del complemento específico reclamado por docentes

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha afirmado que ya tiene preparada una propuesta de mejora del complemento específico de los docentes, algo que cree que "puede dar respuesta a las demandas que la comunidad educativa".

Fuentes de Educació explican este martes que el departamento "continúa sentado en la mesa de negociación y con la voluntad de llegar a acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los docentes y del personal de atención educativa (PAE)", en el marco de la huelga docente convocada para este miércoles.

Aseguran que la Conselleria ha preparado una propuesta de mejora de las condiciones laborales "que espera comenzar a debatir en la mesa sectorial", y las mismas fuentes han explicado a Europa Press que la cuarta reunión calendarizada que tienen con los sindicatos para negociar estas mejoras es el 19 de febrero.

Con esta propuesta Educació quiere "dar solución a la infrafinanciación histórica" de los PAE, y se quiere plantear abordar los diferentes retos del día a día del sistema educativo; reducir ratios y avanzar en la desburocratización, más recursos para la educación inclusiva y el reconocimiento de las funciones docentes.

Desde la Conselleria insisten en que es una propuesta "condicionada a los Presupuestos" de la Generalitat, y consideran que este planteamiento puede ser un punto de partida, en sus palabras, que permita una mejora de las condiciones laborales de los docentes.

Los sindicatos educativos aseguraron la semana pasada que mantienen la huelga, y llaman a la comunidad educativa a participar después de no ver "ninguna propuesta de mejora sobre la mesa" por parte del departamento; algo que la Conselleria rebate porque, según afirma, aún estaba preparando la propuesta y que ahora ya disponen de ella y se la tienen que trasladar.