El Eixample de Barcelona celebra la I Ruta de Arte Inclusivo en el Comercio en enero y febrero

Una de las obras expuestas - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Eixample de Barcelona está celebrando la I 'Ruta de Arte Inclusivo en el Comercio', exponiendo en escaparates 25 obras navideñas de alumnos y usuarios de centros de educación especial y ocupacionales.

Se verán hasta el 6 de enero, y después se expondrán en la Casa Elizalde del 19 de enero al 14 de febrero, informa el Ayuntamiento de Barcelona este domingo en un comunicado.

Lo ha ideado la Oficina de Promoción Económica del Distrito, con apoyo del Instituto de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento, y la colaboración de la entidad comercial Coreixample y centros de educación especial y ocupacional de la zona.

Los establecimientos que exponen las obras ofrecen al vecindario pasaportes de la ruta, donde se puede apuntar la letra de cada obra y participar así en el sorteo de dos vales de compra de 50 euros: deben poner el pasaporte en los 4 buzones de la ruta, que estarán hasta el 10 de enero en el Distrito (Aragó 311), Llobet Òptics (Consell de Cent 352), Cotilleria Mercè (Girona 76) i Crearte Styling (Girona 134).

Los centros participantes son la Escola Fàsia (4 obras grupales), Centre Ocupacional Paideia (1 grupal y 3 individuales), Centre Ocupacional Tallers Blancs (4 grupales), Club Social CPB (3 individuales), Centre Ocupacional Sant Guillem (4 individuales) y Centre Ocupacional Condal (3 individuales) y CAE Bernardette (3 grupales).