Elena destaca el "trabajo discreto, riguroso" de Mossos tras la violación de Igualada (Barcelona)

Muestra el "compromiso" del cuerpo y de la Generalitat contra la violencia machista

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha agradecido a los Mossos su "trabajo discreto, riguroso, perseverante y tenaz" investigando la violación a una menor en Igualada (Barcelona), por la que el miércoles fue detenido un sospechoso.

"Demostrando, como hacéis cada día, que nunca, nunca, nunca abandonáis, que siempre estáis", ha dicho en su discurso en el acto del Dia de les Esquadres.

Elena ha agradecido al cuerpo su servicio público: "Lo hacéis cada día de forma discreta. Ayer lo demostrásteis".

Ha mencionado a las unidades de investigación y de agresiones sexuales, que se han encargado de la violación en Igualada, para mostrarles un reconocimiento "que hoy es del conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Catalunya".

"No soportamos, no nos conformamos ante la lacra de la violencia machista", y ha asegurado que no se quedarán inmóviles sino que combatirán a los agresores y acompañarán a las víctimas.

Ha añadido que en esta cuestión "la sociedad catalana debe saber que tiene el compromiso" de la Generalitat y del cuerpo de Mossos d'Esquadra.