Elena (ERC) niega ante el juez conocer al alcalde de Altafulla (Tarragona) y tener vínculo político

Archivo - El exconseller Joan Ignasi Elena durante un acto de ERC por la Diada, a 11 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de ERC Joan Ignasi Elena, investigado por el Tribunal Superior de Justícia de Cataunya (TSJC) como cooperador necesario de un presunto delito de prevaricación, ha negado conocer al exalcalde de Altafulla (Tarragona) y diputado en el Congreso por los Comuns, Félix Alonso Cantorné, y ha descartado cualquier vinculación política con él.

Así lo han trasladado fuentes jurídicas cercanas al caso tras la declaración del republicano, que se enmarca en la causa por la que el Tribunal Supremo investiga a Alonso.

Las mismas fuentes han remarcado que el exalcalde pertenece a un espacio político distinto al de Elena, por lo que descartan afinidad alguna al tratarse de un "rival" electoral.

Elena, quien fuera alcalde de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) entre 2005 y 2011, ha declarado este lunes en fase de instrucción ante la Sala Civil y Penal del TSJC, donde ha contestado a las preguntas de su abogado y del resto de las partes.

Este lunes también estaba citado a declarar el exlíder de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, investigado en la misma causa.

El TSJC indaga si los contratos menores que el Ayuntamiento de Altafulla firmó entre 2017 y 2019 con la consultora Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient SLP (participada y administrada por Elena y Herrera) para servicios de asesoramiento jurídico infringieron la Ley de Contratos del Sector Público entonces vigente.

"CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD"

Durante su comparecencia, que se ha prolongado más de una hora, el investigado ha asegurado que siempre veló por el "cumplimiento de la legalidad" y ha sostenido que nadie le advirtió de que los contratos menores de servicios no podían renovarse de forma automática, sino que requerían la convocatoria de un concurso público.

Por otro lado, ha afirmado que la contratación externa del asesoramiento jurídico se debió a la "falta de personal técnico y administrativo necesario" en el consistorio para sacar adelante diversos proyectos y consultas vinculadas al área de Urbanismo.

LOS PAGOS

Según el auto consultado por Europa Press, la mercantil Sinergia percibió 1.300 euros mensuales a través de la emisión de 13 facturas por servicios de asesoramiento; no obstante, fuera del contrato original se habrían emitido otras nueve facturas por el mismo importe y conceptos similares.

En total, la suma de las 22 facturas emitidas entre noviembre de 2017 y julio de 2019 abonadas por el Ayuntamiento de Altafulla a la sociedad asciende a 25.046,67 euros, una cantidad que superó el precio inicial estipulado en el contrato, fijado en 15.600 euros.

Asimismo, se investiga la adjudicación a Sinergia, también mediante la figura del contrato menor, de los pliegos para la planificación del Casal municipal de La Violeta, por la que la consultora cobró 5.000 euros sin IVA, si bien "se trataba de una de las tareas que habitualmente eran realizadas por el personal municipal".

El tribunal aprecia indicios de un uso indebido de las prórrogas y de la figura del contrato menor y, además, el auto señala que se habría actuado en contra de los informes desfavorables de la interventora municipal, en ausencia de los informes preceptivos del secretario del Ayuntamiento, y contratando a empresas dirigidas por personas vinculadas al entorno político del entonces alcalde.