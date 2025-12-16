Elena Juncosa, nueva directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Elena Juncosa, directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona - CONSELLERIA DE CULTURA

TARRAGONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La historiadora Elena Juncosa Vecchierini ha sido designada nueva directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), informa este martes la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicado.

Ha sido seleccionada mediante concurso público por una comisión de valoración formada por representantes de la Conselleria de Cultura y expertos externos.

Juncosa es licenciada en Historia, con especialización en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología por la Universitat de Barcelona (UB), máster en Museología y gestión del patrimonio cultural, por la misma universidad, y diploma de de estudios avanzados en Didáctica de las ciencias sociales y espacios de comunicación por la UB.

Ha ejercido como directora-gerente de la Fundació Mas Miró, cargo que ocupa desde 2015, y anteriormente coordinó el Centenari Miró Mont-roig, y ha participado en la realización y asesoramiento de proyectos museográficos y planes directores de diversos equipamientos culturales.

El MNAT es el museo más antiguo de Catalunya en su especialidad y desde su creación, a mediados del siglo XIX, trabajo por la custodia y la difusión de un patrimonio que es testimonio del impacto de la cultura romana en Tarragona, su territorio y la península ibérica.