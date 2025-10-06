Elisabet Casanovas y David Verdaguer se convertirán en Anaïs Nin y Oscar Wilde en Temporada Alta

Archivo - El actor David Verdaguer posa durante el photocall del preestreno de la película 'El 47', a 4 de septiembre de 2024, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

GIRONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los actores Elisabet Casanovas y David Verdaguer se convertirán en Anaïs Nin y en Oscar Wilde en sendas lecturas dramatizadas que se verán en el festival Temporada Alta de Girona y el Festival Clàssics de Barcelona.

Casanovas dará vida a los 'Diaris' de Anaïs Nin (18 de noviembre, Sala La Planeta de Girona) en una lectura dramatizada que adentra al público en una de las escritoras más singulares del siglo XX y que retrata su lucha con la escritura, la memoria y las heridas que atraviesan su existencia, informan este lunes los festivales en un comunicado conjunto.

Verdaguer interpretará 'De profundis' de Oscar Wilde (12 de octubre, Sala La Planeta de Girona) en una lectura dramatizada que es una confesión de amor, dolor y redención escrita a su amante, que le había denunciado.

Este año los dos festivales colaborarán para programar conjuntamente dos espectáculos más: 'Si el vostre amor no em mata' (13 de noviembre, Catedral de Girona), un recital íntimo con Nora Navas y The Rest Project que combinará textos de las místicas, estableciendo un diálogo poético entre espiritualidad y deseo.

El deseo femenino será el protagonista de 'Una aniquilació fallida (La libido, la història i jo)' en la Sala La Planeta de Girona, monólogo de Carlota Gurt coproducido con el Dansàneu, que combina rigor, ironia y vivencia personal para cuestionar los mitos y silencios alrededor de la libido femenina.

Los cuatro espectáculos se podrán ver en Barcelona en el Festival Clàssics: 'Si vostre amor no em mata' el 1 de noviembre en el Monestir de Pedralbes; 'Una aniquilació fallida' el 26 de noviembre en el CCCB; 'Diaris' el 2 de diciembre en el Palau de la Música y 'De profundis' el 5 de diciembre en La Model.