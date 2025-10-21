Élite Taxi desconvoca su movilización mientras el Barça estudia "meticulosamente" su pacto con Uber

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha afirmado este martes que el FC Barcelona estudiará "muy meticulosamente" el contrato a que han llegado con Uber y ha expresado que Élite Taxi le ha entregado un documento con las sanciones a Uber, antes de desconvocar la manifestación por el acuerdo previsto para este martes a las 17.00 horas.

"Les hemos entregado toda la documentación al director general del Barça y nos ha prometido que lo van a estudiar muy meticulosamente", ha dicho Álvarez en declaraciones a la prensa tras la reunión con el club, en la que ha anunciado la desconvocatoria de la manifestación prevista para este martes a las 17.00 horas en los aledaños del Estadi Olímpic Lluís Companys en protesta por el acuerdo de patrocinio entre club y Uber.

Álvarez ha señalado que han entregado a la directiva blaugrana un documento con todas las sanciones que tiene Uber en el área metropolitana de Barcelona: "Ahora la pelota está en su tejado. Confiamos en que esto vaya bien, reflexionen y se lo miran bien, porque no es un tema solo de legalidad, hay un tema de sentimientos y de ciudad y de país".