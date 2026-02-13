Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con la novela 'Donde termina el verano'

Elma Correa con el galardón este viernes en el Liceu de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autora mexicana Elma Correa ha ganado el Premio Biblioteca Breve 2026 por su novela 'Donde termina el verano', un "poderoso relato sobre una amistad lastrada por el peso de un secreto compartido, pero también el retrato de una comunidad en la frontera de México con Estados Unidos".

En el fallo del premio este viernes en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la directora editorial, Elena Ramírez, ha destacado que la reunión del jurado "se convirtió muy pronto en una reunión celebratoria porque el asombro de los 5 miembros fue enorme al darnos cuenta de hasta qué punto habíamos encontrado aquello que se busca siempre, el mirlo blanco, y no siempre se encuentra".

"La palabra maravillosa salió nombrada por los 5 miembros del jurado, y deslumbrante en más de una ocasión. (Tenemos) el convencimiento de haber galardonado una novela de una autora que ha venido para quedarse", añade.

La novela sigue la historia de la amistad entre dos mujeres en la frontera entre México y Estados Unidos, un territorio "marcado por la precariedad y la violencia, donde la lealtad y los códigos compartidos se sitúan por encima de la ley", y pone en el centro de la trama cómo la lealtad está por encima de la ley en una comunidad dura para los débiles.

ELMA CORREA

Tras recibir el premio, Correa:, visiblemente emocionada, señala que ella "estadísticamente no se supone que pueda estar aquí" siendo mujer y sin privilegios de clase, en México; y agradece al jurado que se haya fijado en la obra de una autora que escribe desde un lugar perdido en el desierto, dice textualmente, en referencia a su Mexicali natal.

Asegura que todos sus libros hablan de la amistad entre mujeres, porque es algo principal también en su propia vida, y recuerda el papel de su madre en su trayectoria literaria: "Me mostró que podía crear realidades distintas cuando me puso un libro delante, y eso me cambió la vida".

Preguntada por la situación actual en Estados Unidos, cree que es "absurdísima por parte de un país fundado por migrantes como Estados Unidos", y explica que en su novela aparecen migrantes muy diferentes y que, aunque no es política, en términos humanos sí que se aborda lo que ocurre en la frontera.

La novela estará a la venta a partir del 11 de marzo, editada por Seix Barral; y la actriz Bruna Cusí, que se alzó el pasado fin de semana con el Premi Gaudí a mejor actriz secundaria por la película 'Frontera', ha sido la encargada de leer un fragmento de la obra durante el acto.

68 PREMIO BIBLIOTECA BREVE

Esta 68 edición ha recibido la cifra "récord" de 1.218 manuscritos: el 53% de los originales proceden de España (de los que el 22,80% son de Madrid, el 16,18% de Catalunya y el 14,95% de Andalucía, entre otros); el 29,83% son de América del Sur (destacando un 14,95% de Argentina); y los siguen los presentados desde América del Norte, el 11,5%.

En cuanto a los géneros y temáticas, esta convocatoria "consolida" algunos como la novela policíaca, la autoficción y la metaficción, y se aprecia un aumento de novelas que revisitan hechos históricos a través de elementos fantásticos; relatos centrados en la salud mental; relectura de los clásicos y narraciones con protagonistas que cuestionan su género o lugar en el mundo.

JURADO

En los discursos del jurado, el escritor y periodista Santiago Roncagliolo ha remarcado a la frontera como protagonista de la historia y apunta a la diferencia entre ser hombre o mujer en ese entorno: "Hay otras formas de sobrevivir y de pelear, y poner el foco en estas dos chicas cambia toda la mirada que hemos tenido de este lugar".

El librero Sergio Bang ha calificado la novela como luminosa y valora la solidaridad que relata; y, por vídeo, la periodista Laura Barrachina, ha puesto en valor las referencias a la cultura pop, como por ejemplo a las Spice Girls; y el escritor Adolfo García Ortega ha destacado la estructura de la trama, "un absoluto alegato hacia la mujer y los abusos que se producen en la zona de la frontera".