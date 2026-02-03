Eltex completa un millar de pedidos en un mes tras incorporarse a Starlink by SpaceX en España

Eltex ha entrado en un programa de SpaceX en España. - ELTEX

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en energía solar y electrificación del hogar Eltex ha llevado a cabo con éxito más de 1.000 pedidos de instalación en un mes tras su incorporación al programa de Instaladores Autorizados de Starlink by SpaceX en España, explica la compañía este martes en un comunicado.

"La compañía ha podido absorber la creciente demanda a nivel nacional gracias a una plataforma tecnológica plenamente preparada para gestionar de forma eficiente y centralizada grandes volúmenes de pedidos", añade Eltex.

Aunque la empresa ya contaba con un sistema de instalación en marcha, su expansión ha supuesto un aumento de la demanda, que "requirió ampliar cobertura de forma acelerada en toda España", para lo que también ha incorporado a 50 socios de instalación certificados que le han permitido ampliar su cobertura geográfica.

El fundador y consejero delegado de Eltex, Charles Deknudt, ha asegurado que están construyendo "una plataforma preparada para desplegar tecnologías domésticas complejas a gran escala, desde productos de electrificación hasta conectividad".

En paralelo, la empresa también ha entrado en el programa de Instaladores Autorizados de Starlink en España, impulsado por la compañía estadounidense SpaceX.