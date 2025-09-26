Empieza la construcción del primer edificio cooperativo de viviendas para ancianos de Barcelona

El proyecto conocido como Can 70 constará de 10 viviendas y 29 unidades de agregación en Sarrià

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer edificio cooperativo de viviendas para ancianos de Barcelona, conocido como Can 70 y situado en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, ha iniciado su construcción este viernes.

Durante el acto de colocación de la primera piedra, el teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls, al que han acompañado el secretario general de Derechos Sociales de la Generalitat, Raúl Moreno, y el comisionado municipal de Vivienda, Joan Ramon Riera, ha destacado el valor de Can 70 para la ciudad.

"El éxito de los proyectos está en su capacidad pata generar tanto capital económico como social, y aquí se genera capital social", ha señalado Valls, que ha reivindicado la importancia de todos los ámbitos, público, privado y tercer sector para combatir la crisis de vivienda.

En este sentido, ha sostenido que el "reto de la vivienda es tan brutal que cualquier piedra hace pared", y ha asegurado el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona por seguir impulsando el convenio ESAL.

Por su parte, Moreno ha señalado la importancia que tienen la "colaboración de las instituciones" para que se sigan promoviendo este tipo de apuestas comunitarias y seguir recorriendo camino hacia una mayor construcción de viviendas.

También ha afirmado que la voluntad de la Generalitat es seguir potenciando este tipo de iniciativas y enmarcado entre sus "líneas estratégicas" que el tercer sector contribuya a combatir la crisis de vivienda.

PROYECTO

El proyecto Can 70, impulsado por la cooperativa Sostre Cívic, constará de 10 viviendas, que se venderán a precio de coste a personas mayores, y 29 unidades de agregación.

El presidente de la cooperativa, Carlos Alcoba, ha celebrado que con la primera piedra de Can 70 "este sueño empieza a coger forma", demostrando que otra manera de entender la economía y el consumo es posible.