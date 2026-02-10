Empieza la construcción de la sede definitiva de la Barnahus de Mataró (Barcelona)

Raúl Moreno Montaña en el acto de colocación de la primera piedra de la futura Barnahus de Mataró - RAQUEL PEREZ

El secretario general de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno Montaña, ha participado este martes en el acto de colocación de la primera piedra de la futura Barnahus de Mataró (Barcelona) en el solar de la carretera de Cirera, 320, donde estará ubicada la sede definitiva y tras la puesta en marcha del servicio en instalaciones provisionales en 2024, ha explicado en un comunicado.

Durante su intervención, el secretario general de Derechos Sociales ha destacado que "no ponemos solo la primera piedra de un edificio, sino que visibilizamos un compromiso compartido para ofrecer una atención digna, respetuosa y centrada en los derechos de los niños".

La obra, que cuenta con financiación de los fondos Next Generation y tiene un plazo de ejecución de 10 meses, ha sido adjudicada a la empresa Voracys por un importe de 1.261.957,03 euros, sin IVA, y prevé la construcción de un edificio con una superficie de unos 460 metros cuadrados construidos en planta baja y con espacios diseñados para garantizar privacidad y seguridad, explica el comunicado.

Junto a Moreno, en el acto también han participado el alcalde de Mataró, David Bote Paz, y otros representantes institucionales, portavoces municipales y equipos técnicos del proyecto.

En 2025, los servicios Barnahus, especializados en la atención integral a infantes y adolescentes víctimas de agresión sexual, han atendido a 3.735 menores víctimas de violencia sexual en Cataluña, mientras que en Mataró se han registrado 226 casos.