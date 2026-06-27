Empieza la restauración del antiguo Hospital de la Santa Creu de Ciutat Vella en Barcelona

El espacio del antiguo Hospital de la Santa Creu - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a rehabilitar la fachada principal y el claustro del antiguo Hospital de la Santa Creu en el distrito de Ciutat Vella, que prevé acabar el primer trimestre de 2027 y con una inversión superior a los 2 millones de euros.

La reforma del claustro interior dispone de algo más de 1,3 millones de euros para consolidar arcos y bóvedas, limpiar la piedra y renovar por completo la cubierta, informa este sábado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los trabajos en la fachada principal cuentan con un presupuesto de 0,7 millones: se retirarán instalaciones deterioradas, se limpiarán los paramentos y se restaurará el grupo escultórico de acceso con piedra de Montjuïc.

También se habilitará un nuevo paso peatonal para comunicar los jardines interiores del complejo directamente con la plaza de la Gardunya.

ALBERT BATLLE

El concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, considera que es una intervención clave para la preservación del patrimonio y para la revitalización del Raval: "Esta actuación forma parte de la voluntad del Gobierno municipal en el distrito para generar un nuevo polo de centralidad en el barrio".

A largo plazo, el consistorio prevé una segunda fase de intervención para acoger nuevos equipamientos públicos, entre los que se proyecta una biblioteca de distrito y la ampliación de la Biblioteca de la Generalitat.