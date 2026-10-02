Empieza el XII Begur Comedy Film Fest dedicado al cine de comedia

Cartel de la XII edición - BEGUR COMEDY FILM FEST

GIRONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Begur (Girona) celebra desde este viernes hasta el lunes 12 de octubre el XII Begur Comedy Film Fest - Festival Internacional de Cinema de Comèdia.

Empezará este jueves las 19.00 con la proyección de 'Juste un illusion' (Olivier Nakache y Eric Toledano, Francia), en la Sección Oficial, seguida de la entrega a Bruno Privat del Premi Internacional Empordà, informan los organizadores.

El sábado, el actor José Coronado entregará a Enric Auquer el Premio de Honor en un almuerzo de gala, y también se dará el Premio La Mirada Femenina; por la mañana, se habrán proyectado tres films de la Sección Oficial: 'L'heureuse éleu' (Frank Bellocq, Francia), 'Toujours possible' (Jacques Ouaniche, Francia) y 'Arriba tutto' (Jose Mota, España-Italia).

Las jornadas del lunes al jueves no tendrán films de Sección Oficial sino actividades paralelas (como todos los días del certamen); entre ellas, una audición nocturna comentada de bandas sonoras de Henry Mancini (lunes), actividades infantiles con cine (martes y miércoles) y una sesión nocturna de 6 cortometrajes.

Las proyecciones de la Sección Oficial se reanudarán el viernes con 'Moscas' (Fernando Eimbke, México) y el sábado con 'Avignon' (Johann Dionnet, Francia) y con 'Chili finger' (Edd Benda y Stephen Helstad, EE.UU.).

Después de esta última proyección en la Sección Oficial, el mismo sábado 10 se entregarán los premios del palmarés del festival.

TRAS LAS PROYECCIONES DE SECCIÓN OFICIAL

El domingo se dedicará a los niños, con aulas de cine y la película 'Manual per a superherois: La màscara vermella' (Anoo Bhagavan y Patrik Forsberg, Noruega), además de una tertulia sobre la relación del pintor Salvador Dalí con el cine.

El lunes, último día, habrá una sesión especial en homenaje a Juli Arnau con una tertulia-vermut para hablar de él, y también se podrá ver 'La fuga' (Tuti Fernández, España).

TRES EXPOSICIONES GRATUITAS

Los días del certamen habrá tres exposiciones gratis, ya abiertas: 'Les mil cares de Peter Sellers' (del 13 de julio al 13 de octubre, con fotos al aire libre en las calles Sant Pere y Carreras); la también fotográfica 'El somriure femení - Pioneres del cinema còmic' (en el Bar Mos) y 'Begur, plató de cinema' con carteles de films rodados en la población (del 17 de septiembre al 17 de octubre en el Espai BacanArt).

El festival está organizado por la Associació Festival Internacional de Cinema de Begur, con apoyo del Ayuntamiento, la Generalitat, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà y Costa Brava Girona Festivals.