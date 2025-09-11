Empiezan las manifestaciones de la ANC en Barcelona, Girona y Tortosa (Tarragona)

Cientos de personas durante la manifestación convocada por la ANC en Barcelona. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las manifestaciones organizadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Consell de la República (CdRep), la Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Intersindical-CSC, Ciemen y los CDR han empezado este jueves sobre las 17.14 horas en Barcelona, Girona y Tortosa (Tarragona).

Bajo el lema 'Més motius que mai. Independència' ('Más motivos que nunca. Independencia') llaman a manifestarse contra la desnacionalización de Catalunya, por la defensa del catalán y contra el espolio fiscal que consideran que implica la pertenencia a España, con el objetivo de "hacer reaccionar al movimiento independentista".

En Barcelona, el recorrido de la manifestación se iniciará en Pla de Palau, recorrerá el paseo de Isabel II y paseo de Colom, y terminará en la parte final de la Rambla, en Portal de la Pau, donde terminará con los discursos de los representantes de las entidades, que se emitirán de forma simultánea en Girona y Tortosa.