Empiezan las obras de adaptación de la estación de Plaça de Sants de la L5 del Metro de Barcelona

Archivo - Obras en la estación de Plaça de Sants de la L5 del Metro de Barcelona. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha iniciado las obras de adaptación para personas con movilidad reducida de la estación de Plaça de Sants de la L5 del Metro de Barcelona, informa en un comunicado este martes.

Los trabajos suponen una inversión de 15,2 millones de euros y corresponden a la primera fase de la adaptación del intercambiador de metro entre las líneas L1 y L5.

Consistirán en la generación de un nuevo vestíbulo ampliando el actual, la construcción de tres ascensores y la construcción de dos nuevas salidas de emergencia desde los andenes.

Además, se adaptará una parte del pasillo de conexión entre ambas líneas, se ampliará el acceso desde la calle Joan Güell, se ampliarán las escaleras que conectan el vestíbulo y el nivel preandén, se recrecerán los andenes, se colocarán encaminamientos podotáctiles y se colocarán barreras con espacios más amplios.

Las obras obligarán a ocupar todo el espacio interior de la plaza, y la Conselleria y el Ayuntamiento están redactando un proyecto para definir la futura urbanización de la plaza.