Empiezan las obras de rehabilitación del firme de la N-240 en Montblanc (Tarragona)

Plano de la zona afectada por las obras - GOBIERNO

TARRAGONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado este martes las obras de rehabilitación del firme de la carretera N-240 en la variante de Montblanc (Tarragona), informa en un comunicado.

Las obras comprenderán la ejecución de saneos localizados mediante el fresado y la reposición del pavimento deteriorado, y, en una segunda fase, se procederá al extendido de una nueva capa de rodadura.

Estas actuaciones requerirán cortes de carril y la implantación de pasos alternativos, que se establecerán en función del avance de las obras.

En todo caso, se han establecido itinerarios alternativos, ya que a los vehículos que circulen por la autopista AP-2 en sentido Mediterráneo con destino Valls, Tarragona o Reus se les recomendará utilizar la salida 206, correspondiente al enlace de El Pla de Santa Maria, y continuar por la carretera C-37.

Los vehículos afectados por el cierre del ramal de incorporación desde la glorieta C-14/AP-2 hacia la N-240 en sentido Tarragona serán desviados por la N-240 en sentido Lleida hasta el enlace del polígono Plans de Jori, donde podrán efectuar el cambio de sentido.