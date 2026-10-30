El empleo verde es una oportunidad para mayores de 50 años en Catalunya, según Fundación Endesa

Trabajadores del sector de la economía verde - ENDESA

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio elaborado por SAVIA, proyecto de la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Máshumano, indica que Catalunya es uno de los territorios donde el empleo verde tiene más peso, ya que supera el 20% del total, según los datos de la OCDE, y que las energías renovables y la movilidad sostenible representan una oportunidad para los profesionales mayores de 50 años.

El informe, titulado 'Activar la experiencia: Oportunidades de empleo y emprendimiento senior en la economía verde', indica que el obstáculo en este caso es el acceso, pues casi la totalidad de los seniors encuestados trabajaría en la economía verde, pero sólo un 3% ha recibido formación específica, informa Endesa en un comunicado este viernes.

Las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), recogidas en el informe, apuntan a la creación de hasta 560.000 puestos de trabajo verdes en España en 2030.

El estudio alude a la Encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre de 2026, publicada por el INE en España, según la cual hay 767.000 personas mayores de 50 años en situación de desempleo, el 30% del total.

DISPUESTOS A CAMBIAR

El informe señala que las personas senior estarían dispuestas a cambiar de sector para reincorporarse al mercado laboral: más del 90% de las personas consultadas trabajaría en actividades vinculadas a la transición ecológica y se formarían para conseguirlo.

"La transición ecológica debe también ser una oportunidad para el talento senior. La transformación de los sectores productivos exige nuevas competencias pero también experiencia, conocimiento y capacidad de adaptación", ha asegurado el responsable de Empleo y de Emprendeduría Verde de la Fundación Endesa, Carlos Mur.