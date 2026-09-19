La empresa catalana Nodus desarrolla un protocolo para gobernar agentes de IA

Los fundadores de Nodus Albert Pijuan, Quirze Salomó y Albert d'Anta. - NODUS

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana Nodus ha desarrollado un protocolo que permite a las empresas tener visibilidad y trazabilidad sobre las tareas que están realizando sus agentes de IA y garantiza la gobernanza sobre estas herramientas.

Este protocolo está integrado en Nodus OS, un sistema desarrollado por la compañía que habilita que los agentes de IA trabajen de forma integral, a la vez que ordenada, y garantiza esta gobernabilidad, ha explicado el cofundador y consejero delegado de Nodus, Albert Pijuan, en una entrevista a Europa Press.

"Nodus OS trabaja sobre el protocolo Nodus, que determina la visibilidad y trazabilidad de todo lo que hacen los 'digital workers'. Quiénes son, quién los ha autorizado, qué pueden hacer y qué no, y cómo pararlos. Van entre raíles, y de ahí no pueden salir", ha detallado Pijuan.

La empresa cuenta ya con una cartera de 60 clientes en España, desde clínicas, bufetes u operadoras energéticas, a los que les ayuda a integrar en sus estructuras los agentes de IA o 'digital workers', y con el sistema Nodus OS como base.

A partir de octubre, la compañía prevé también comercializar Nodus OS de forma separada para que, "si la empresa ya tiene agentes, pueda integrarlos en esta capa" que les proporcionará conectividad entre ellos, contexto y gobernanza, ha explicado Pijuan.

MÁS COMPETITIVIDAD

La empresa, además, está trabajando junto a diferentes patronales y asociaciones europeas para presentar ante la Comisión Europea un protocolo estandarizado que se aplique en el conjunto de la Unión Europea e impulse la competitividad de las compañías.

Pijuan ha explicado que "la gobernanza no sólo es cumplimiento normativo, es también competitividad", y que las más beneficiadas de la integración de agentes de IA serán las pymes, ya que aumentará su capacidad operativa.

Ha afirmado que, mientras las grandes empresas cuentan con estructuras muy grandes y barreras internas que les impiden adoptar la IA de forma integral en sus procesos, las pymes ya son eficientes y no necesitan adelgazar estas estructuras: "Si tienen un buen producto y tienen un buen servicio, podrán volar".

FACTURACIÓN

Fundada hace dos años por Pijuan junto a Quirze Salomó y Albert d'Anta, Nodus factura entre 1 y 1,5 millones de euros y tiene su sede en Barcelona, desde donde emplea a 17 trabajadores internos y 50 'partners' externos que despliegan los servicios de Nodus adaptados a las necesidades de cada cliente.

Pijuan relata que proveen a las empresas "constantemente", integrando los primeros agentes de IA al principio, adaptándolos a los procesos que deben realizar dentro de cada empresa y facilitando que el número vaya creciendo de forma coordinada.

Antes de final de año, además, la empresa se expandirá a México y Estados Unidos, a través de socios en cada país que se encargarán de la expansión en ambos mercados, con el objetivo de "multiplicar" la cifra de negocio para 2027.