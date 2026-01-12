La empresa china de robótica Estun se instala en España y abre sede en DFactory Barcelona

Responsables de Estun con el delegado del Estado en el CZFB, Pere Navarro. - CZFB

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa china de robótica industria Estun se instala en España y ha abierto una sede en el DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional, impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), informa esta entidad en un comunicado este lunes.

"Con casi 30 años de innovación y una inversión constante en I+D de alrededor del 10% de los ingresos anuales", Estun ha establecido una cadena de valor integral en automatización basada en tres negocios principales: robots industriales, automatización industrial, y soluciones digitales industriales.

Fundada en 1993 y con sede en Nanjing, China, Estun emplea a unas 5.000 personas en todo el mundo y su objetivo es hacer que la automatización avanzada sea accesible y confiable, ofreciendo soluciones flexibles que permitan a las empresas de cualquier tamaño innovar y crecer.

La empresa fue reconocida por Forbes en 2020 como "la única compañía china de robots industriales en la lista de las Empresas Más Innovadoras de China" y considera Europa un continente estratégico, donde tiene una planta de producción en Polonia capaz de fabricar 15.000 robots al año.

El ceo de Estun Iberia, Dmitry Kapishnikov, ha explicado que la presencia de la compañía en DFactory Barcelona refleja su "firme compromiso con el mercado europeo y la prestación de un soporte cercano y de primer nivel", al tiempo que fortalecen la colaboración con las industrias locales, la I+D conjunta y la oferta de soluciones avanzadas de automatización adaptadas a las necesidades de España y Europa, en sus palabras.

NAVARRO Y SORIGUÉ (CZFB)

Por su parte, el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha destacado que "la incorporación de una compañía líder mundial en robótica industrial, como es el caso de Estun, enriquece el ecosistema de DFactory Barcelona" y refuerza su apuesta por el impulso de la innovación, la digitalización y la automatización avanzada en el tejido productivo.

Finalmente, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha afirmado que la apuesta de Estun por DFactory potencia su "vocación de crear un ecosistema sólido que es capaz de atraer empresas que impulsan la automatización avanzada y que aportan soluciones de alto impacto para la industria".