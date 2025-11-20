La empresa promotora del Cruïlla gestionará el Festival de la Porta Ferrada (Girona)

Archivo - La 56 edición del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona) - FESTIVAL PORTA FERRADA - Archivo

GIRONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa promotora del Festival Cruïlla, Barcelona Events Musicals, ha ganado el concurso público para gestionar el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona) las tres próximas ediciones, 2026, 2027 y 2028.

El concurso, al que inicialmente optaban cuatro empresas, se fomentaba en su totalidad en criterios de puntuación automática, sin elementos de carácter subjetivo: una renunció en un primer momento y las otras dos no presentaron la propuesta dentro del plazo, informa el Ayuntamiento de Sant Feliu en un comunicado.

Para valorar la elección de las empresas había hasta 14 conceptos evaluables con criterios numéricos y hasta un máximo de 230 puntos, y la opción ganadora logró 210.

El Ayuntamiento ha asegurado que uno de los aspectos que se notará será la inversión en contrataciones artísticas, que doblará la inversión y tendrá como epicentro los escenarios del Port y Guíxols Arena: con el contrato nuevo se situará en un mínimo de 1,9 millones de euros y un máximo de 2,7 millones.

La programación se extenderá de forma similar a la que tenía hasta ahora, desde la primera semana de julio hasta la tercera de agosto, pese a que también se aplicará una de las cláusulas, consistente en desestacionalizar el festival, en temporada de invierno y primavera, en otros espacios de la ciudad.