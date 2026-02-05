El empresariado catalán insta a "trabajar activamente" con Europa para oficializar el catalán en UE - FOMENT

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las patronales, cámaras de comercio, asociaciones e instituciones empresariales catalanas han instado a todas las fuerzas políticas de España a "trabajar activamente" con sus homólogos europeos para lograr el apoyo necesario para la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE), informan en un comunicado conjunto este jueves.

Las organizaciones indican que en un momento en el que la UE se encuentra en un "proceso de replanteamiento de sí misma" y en el que se reclama una mayor solidaridad y cohesión entre los Estados miembros, es precisamente ahora cuando se da el momento idóneo para negociar la oficialidad del catalán, en sus palabras.

"La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego no implica el retroceso de ninguna otra lengua, y es necesario un esfuerzo unánime en esta dirección", han añadido, recordando que lenguas de Estados miembros con menos hablantes, como el lituano y el esloveno, sí que son oficiales en el conjunto de la Unión.