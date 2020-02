Empresarios avalan la unilateralidad con mayoría y sin referéndum pactado según Cámara de Barcelona

Publicado 11/02/2020 13:56:23 CET

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 88% de los empresarios encuestados por la Cámara de Comercio de Barcelona cree que la entidad debería dar apoyo a la vía unilateral para conseguir la independencia de Catalunya si en unas próximas elecciones catalanas las fuerzas independentistas obtienen más de un 50% de los votos y el Estado no permite un referéndum de independencia.

Así se desprende de los primeros resultados parciales de la multiconsulta de la Cámara de Barcelona a sus miembros iniciada el 21 de enero, según ha informado la corporación este martes en un comunicado.

Según el estudio, tres de cada cuatro empresarios considera que la Cámara no ha de dar apoyo al pacto de gobierno PSOE-UP: el 56% porque no se debe colaborar con el Gobierno y el 14% porque no cree que es bueno para su empresa.

El 97% de los encuestados considera positivo para la economía catalana y el tejido empresarial catalán que el acuerdo entre el Gobierno y el Govern incluya un referéndum de autodeterminación, y el 88% defiende que la Cámara de Barcelona pida la nulidad del juicio contra los líderes independentistas por el 1-O.

Nueve de cada diez empresarios ve conveniente que la Cámara plantee a los organismos internacionales que la solución al conflicto catalán pase por una propuesta basada en el concepto 'Dos modelos, dos estados', según los resultados de la encuesta.