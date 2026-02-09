Empresas metalúrgicas avisan que la crisis de Rodalies tiene costes laborales y "también generales"

Viajeros cogen un tren - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) ha advertido este lunes que las interrupciones ferroviarias "no solo tienen costes laborales, sino también generales", a través de una encuesta abierta realizada a empresas asociadas para recoger su malestar y el impacto negativo que ha tenido para el negocio metalúrgico la crisis de Rodalies.

El resultado obtenido detalla que un 53% de las respuestas van en la línea de afectaciones económicas en todos los ámbitos; seguido de la pérdida laboral específica por el retraso de los trabajadores con un 43%, mientras que un 3% afirma que, de momento, todavía no ha percibido el coste, informa la patronal en un comunicado.

Ante este escenario, la UPM pide "responsabilidad y el mismo grado de exigencia" que se le aplica al sector metalúrgico a los responsables políticos, en sus palabras.

La patronal ha aseverado que la presión fiscal total estimada en España puede alcanzar el 49%, por lo que considera que el hecho de que el estado de las infraestructuras "sea tan lamentable, es del todo inconcebible".

"La movilidad es una pieza clave de una sociedad, al mismo nivel que la sanidad o la vivienda", ha resuelto.