5 encapuchados queman una bandera española antes de empezar la manifestación en Barcelona

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 5 encapuchados han quemado una bandera española minutos antes de empezar la manifestación organizada por la ANC, Òmnium Cultural y otras entidades independentistas para celebrar la Diada en Barcelona.

Vestidos de negro y con capuchas, han desplegado rápidamente una bandera frente a la cabecera de la manifestación en Pla de Palau, que contaba con la presencia del presidente de la ANC, Lluís Llach, del presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y del presidente del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, entre otros.

Tras desplegar la bandera, los encapuchados la han quemado y se han marchado del lugar, tras lo que un voluntario de la ANC ha retirado los restos que habían quedado en el suelo.