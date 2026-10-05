Endesa adapta torres eléctricas para afianzar la reintroducción del ibis eremita en Girona

Imagen de un ejemplar de ibis eremita - ENDESA

GIRONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha invertido más de 100.000 euros en trabajos que empiezan este lunes para adaptar 40 torres eléctricas en el Alt Empordà (Girona) para "afianzar la reintroducción de la especie de ave ibis eremita", en peligro de extinción.

Los apoyos adaptados son de media y de alta tensión y se encuentran en Torroella de Fluvià (Girona) y en un centro de transformación que hay en el aeródromo de Ordis (Girona), ha informado este lunes la compañía eléctrica en un comunicado.

Los trabajos se ejecutarán a lo largo de este mes de octubre aportados íntegramente por Endesa con la previsión de que la medida "beneficie a muchas otras especies de aves que también están presentes en la zona", pájaros que nidifican, hibernan o migran en los Aiguamolls de l'Empordà (Girona).

Los trabajos de adaptación pivotan alrededor de 3 ejes: la reforma de la cabeza de las torres, la modificación y redistribución de aparamentas ya existentes o la instalación de elementos de protección.

El año pasado, Endesa ya adaptó otras 40 torres con dispositivos protectores de avifauna en los municipios de Pau y Peralada (Girona).