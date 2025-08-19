Endesa amplía la subestación del Eixample para atender el mercado eléctrico "creciente" de Barcelona

Técnicos de alta tensión de Endesa revisando con una cámara termográfica las nuevas cabinas de media tensión recién instaladas - ENDESA

Endesa está terminando los trabajos de ampliación de la subestación del Eixample de Barcelona, bajo los els Jardins del Baix Guinardó, para atender el mercado eléctrico "creciente" de la ciudad, informa este martes en un comunicado.

La actuación se lleva a cabo en dos fases y consiste en ampliar en un 25% el número de líneas eléctricas de media tensión a 25 y 11 kV que salen de la infraestructura y que alimentan el Eixample Dret y el distrito de Horta-Guinardó.

La ampliación, que ha supuesto una inversión por parte de la compañía de 500.000 euros, tiene el objetivo de incrementar la calidad y la continuidad del servicio a los clientes de este distrito y dar respuesta a una demanda eléctrica creciente en entornos densamente poblados.

Para ello se deben instalar ocho nuevas acometidas, lo que supone que de la subestación salgan 34 líneas que se reparten estratégicamente por las calles de alrededor, aunque en un futuro la subestación está preparada para nuevas ampliaciones y llegar a las 53 posiciones.

Asimismo, se han instalado dispositivos electrónicos inteligentes para garantizar una alta velocidad de comunicación y para asegurar un diagnóstico remoto y una gestión centralizada, se ha reducido el cableado físico y se han introducido elementos que permiten adaptar el sistema a futuras ampliaciones tecnológicas.

Con esto, la Subestación Eixample dispone a partir de ahora de mensajes GOOSE (para la transmisión rápida de eventos críticos), nodos lógicos (que modelan funciones de protección, medida y control) y algoritmos de aislamiento de averías (que permiten localizar y desconectar rápidamente zonas afectadas).

Todo ello con el objetivo de reducir el tiempo de interrupción del suministro en caso de incidencia.