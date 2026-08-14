Endesa conecta sus centros de transformación en Portbou (Girona) para reforzar el suministro

Imagen de los trabajos de instalación de una línea subterránea. - ENDESA

GIRONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha extendido una nueva línea subterránea de media tensión en Portbou (Girona) que ha permitido conectar los centros de transformación que hasta ahora estaban aislados entre sí y permite a la compañía que dar servicio a sus clientes por vías alternativas en casos de incidencia.

Las obras han supuesto la creación de un anillo eléctrico para que no sea necesario interrumpir el servicio en el caso de trabajos programados o mantenimiento de la red, informa en un comunicado la compañía eléctrica este viernes.

Endesa ha invertido un total de 650.000 euros en la modernización y el refuerzo de las infraestructuras en Portbou, con los que también ha reformado uno de los centros de transformación, prevé instalar sistema de telemando y automatización en la anilla y ha renovado diferentes tramos de cable.