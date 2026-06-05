Endesa despliega un dispositivo especial para garantizar la electricidad en la visita del Papa

Técnicos de Endesa en un centro de transformación junto a la Sagrada Familia - ENDESA

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha desplegado un dispositivo especial para garantizar el suministro eléctrico durante la visita del Papa León XIV en Catalunya la próxima semana, informa en un comunicado este viernes.

El plan, coordinado con el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), se basa en la prevención, la redundancia del servicio y la presencia de equipos técnicos sobre el terreno.

El plan se ha desplegado en todos los puntos clave de la visita: la Sagrada Familia, la Catedral de Barcelona, el Estadio Olímpico Lluís Companys, la iglesia de Sant Agustí de Barcelona, el Monasterio de Montserrat y el centro penitenciario Brians 1.

La preparación ha incluido inspecciones técnicas exhaustivas de las instalaciones de media y baja tensión con el uso de cámaras termográficas, que permiten detectar posibles anomalías, y se han verificado los sistemas de telemando.

Por otro lado, la Fundación Endesa ha posibilitado la iluminación artística de la cruz que corona la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, un proyecto que incorpora tecnología láser fosforescente, cristal y materiales cerámicos para proyectar la simbología de la cruz las 24 horas del día.