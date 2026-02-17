Endesa destina 11,5 millones a mejorar la red en Catalunya ante fenómenos climáticos extremos

Control de la red de Endesa. - ENDESA

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha destinado 11,5 millones de euros para reforzar y mantener la red de distribución de Catalunya dentro de la Campaña de Invierno, cuyo objetivo es minimizar el riesgo de incidencias durante fenómenos climáticos extremos y "reducir al máximo el tiempo de reposición del suministro cuando éstas se produzcan", informa la compañía este martes en un comunicado.

La filial de redes de Endesa, e-distribución, despliega cada año un plan de inspección, mantenimiento y refuerzo de la red para hacer frente al incremento estacional del consumo y al impacto que los fenómenos meteorológicos extremos tienen sobre la red eléctrica.

"Buena parte de las infraestructuras eléctricas y de los más de 100.000 kilómetros de red de distribución que Endesa tiene en Catalunya --el equivalente a dar 2,5 vueltas al planeta Tierra-- están expuestos directamente a inundaciones, vientos fuertes, rayos, heladas o nevadas", explica la empresa.

Para hacer frente a estos fenómenos "cada vez más frecuentes e intensos", la compañía refuerza y digitaliza la red para hacerla más resiliente, inspecciona las infraestructuras y ejecuta planes de emergencia para responder a las incidencias.

INSPECCIONES

Este año, e-distribución ha revisado en Catalunya 3.329 kilómetros de líneas de media y alta tensión y ha realizado 7.184 inspecciones en subestaciones y centros de distribución; para ello se utilizan drones y helicópteros equipados con tecnología Lidar, que permite crear mapas en 3D de las redes y de todo su entorno.

En esta campaña de invierno se han realizado tareas de tala y poda en más de 1.500 kilómetros de líneas para prevenir derribos de soportes y tendidos causados por el viento; otros elementos de riesgo son la acumulación de nieve en las líneas, que puede provocar la ruptura de líneas eléctricas o la caída de torres, o los llamados manguitos de hielo, más pesados.