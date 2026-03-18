Endesa destina 165.000 a renovar la red eléctrica del barrio de Torre Gironella de Girona

Nuevo centro de transformación de Endesa - ENDESA

GIRONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha destinado 165.000 euros a la renovación de la red eléctrica en el barrio de Torre Gironella de Girona para mejorar el servicio, informa en un comunicado este miércoles.

Los trabajos, que han reducido el impacto visual de la infraestructura, han consistido en la extensión de una nueva línea subterránea de media tensión de 275 metros, que sustituye a la antigua línea aérea, y la construcción de un nuevo centro de transformación.

El nuevo centro es una caseta prefabricada con una potencia de 400 KVAs, y sustituye un punto de transformación aérea sujetado por un pórtico con palos de hormigón.

También se ha cambiado la tensión de un sector del barrio para que la red esté más "esponjada" y permita atender el crecimiento y dar respuesta a nuevos suministros en el futuro.

Además, se ha instalado una torre metálica de media tensión con un aislante polimérico, fabricado a partir de un compuesto a base de fibra de vidrio y silicona.