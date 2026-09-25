Endesa destina 930.000 euros a la red eléctrica de Castellar del Vallès (Barcelona)

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BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha presentado al Ayuntamiento de Castellar del Vallès (Barcelona) los principales proyectos de inversión en la red eléctrica del municipio, que incluyen una inversión de 930.000 euros, informa en un comunicado este viernes.

Las inversiones tienen el objetivo de reforzar la calidad y fiabilidad del suministro, modernizar la infraestructura y preparar la red para dar respuesta a los retos energéticos de los próximos años.

El proyecto incluye la digitalización y automatización de las instalaciones; reformas de centros de transformación; la renovación, reconfiguración y ampliación de la red eléctrica, y el cierre de anillos en líneas de baja y media tensión.

La principal actuación prevista es la instalación de una línea subterránea de media tensión de 25 kV entre las urbanizaciones de Aire-sols, El Balcó, El Racó y Les Arenes, y la creación de un anillo eléctrico.

Además, está previsto construir nuevos centros de transformación y mejorar la tecnología de algunos de los ya existentes, a los que se ampliará la potencia.