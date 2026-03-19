Endesa destina más de dos millones a renovar la red de media tensión de Lleida

Obras de Endesa en Lleida - ENDESA

LLEIDA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha destinado más de dos millones de euros a la renovación y refuerzo de la red eléctrica de media tensión de Lleida, informa en un comunicado este jueves.

La inversión forma parte del plan plurianual de la empresa en la ciudad, que ya cuenta con más de la mitad de las actuaciones ejecutadas o en ejecución.

El objetivo es renovar progresivamente las líneas de media tensión de 11 kV a 25 kV, lo que permitirá mejorar el suministro, aumentar la resiliencia de las instalaciones y adaptarlas a las necesidades actuales y futuras.

En concreto, el plan contempla la renovación de siete kilómetros de cableado subterráneo y actuaciones en 12 líneas de media tensión.

Además, se está cambiando el cableado por una tecnología más moderna, que incluye cables de mayor sección y más resistentes, y se han reformado 13 centros de transformación.