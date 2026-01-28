Endesa diseñará sus nuevos apoyos eléctricos en España con protección de la avifauna

Torre de alta tensión de Endesa - ENDESA

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de Sostenibilidad y jefe de Medio Ambiente de Endesa, Jorge Pina, ha anunciado que todos los nuevos apoyos eléctricos que construya la compañía estarán diseñados específicamente para minimizar el riesgo de electrocución y colisión de aves.

Lo ha dicho este miércoles en Barcelona durante la mesa redonda 'Diálogo y cooperación para una transición energética compatible con la protección de la biodiversidad', celebrada en la Universitat de Barcelona (UB), en la que ha explicado que esta medida, que ya se aplicaba de forma sistemática en Catalunya, se extiende ahora al conjunto de su red de distribución en España.

"Todas las líneas nuevas que construyamos van a evitar la electrocución de la avifauna, que va en la línea con la adaptación del parque existente que llevamos años haciendo", ha destacado.

Más allá del diseño de las nuevas infraestructuras, la eléctrica mantiene un ritmo de adaptación de más de 5.000 apoyos anuales en su red ya existente, con intervenciones que incluyen la instalación de aislamientos, balizas salvapájaros y rediseños estructurales.

En el caso de Catalunya, Endesa ha destacado que el territorio actúa como referente, tras más de una década integrando criterios de adaptación "de forma sistemática" para favorecer la coexistencia de la red con especies locales.

NUEVO REAL DECRETO

El anuncio se produce en plena tramitación del nuevo Proyecto de Real Decreto, que sustituirá a la normativa de 2008 y endurecerá las prescripciones técnicas para evitar colisiones y electrocuciones en líneas de alta tensión e introducirá protocolos obligatorios de parada en aerogeneradores para proteger a aves y murciélagos.

Pina considera "fundamental" la elaboración del nuevo marco legislativo, para el que reclama que reconozca formalmente las inversiones destinadas a adaptar la red para la protección de aves como parte integral de los activos de distribución.

Según la empresa, este reconocimiento "permitiría acelerar la creación de una infraestructura eléctrica más segura y ambientalmente responsable".