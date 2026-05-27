Endesa eleva a 38 millones la inversión para proteger bosques con líneas eléctricas en Catalunya

Imagen de un helicóptero sobrevolando una línea eléctrica. - ENDESA

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha aumentado un 44% la inversión que destinará en 2026 a la protección de los bosques que cuentan con presencia de líneas eléctricas de la compañía, hasta los 38,1 millones de euros, informa este miércoles en un comunicado.

El plan de protección de Endesa se estructura en base a tres ejes principales, que son la limpieza y cuidado de la masa forestal que crece alrededor de la red eléctrica, el uso de helicópteros para hacer termografías o vídeos e inspecciones visuales y revisiones de sus instalaciones.

En total, de los 100.058 kilómetros de líneas eléctricas que posee Endesa en Catalunya, un 53% son líneas aéreas, o 53.030 kilómetros, que por lo tanto están sujetos a zonas boscosas o con vegetación, explica Endesa.

Entre las medidas destacadas por la empresa energética, así, está la tala y poda de masa forestal que crece en torno a estar líneas, tanto en horizontal como en vertical, o el escaneo láser de las mismas, para medir la distancias entre los cables y la vegetación y hacer estudios de crecimiento.

También lleva a cabo inspecciones con helicópteros y cámaras termográficas, que recogen vídeos para inspeccionar más adelante, y cuenta con una aplicación móvil para el personal a través de la cual pueden reportar incidencias o puntos susceptibles.