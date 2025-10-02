Endesa inaugura un "Punt Endesa" en Cambrils (Tarragona) para mejorar su atención al cliente.

TARRAGONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha inaugurado un "Punt Endesa" en Cambrils (Tarragona), el nuevo concepto de atención comercial de la compañía, que se suma a los otros tres puntos que tiene en la comarca del Baix Camp, concretamente en Reus, informa en un comunicado este jueves.

El nuevo espacio, situado en la avenida Independència 2 del municipio, está diseñado para ofrecer una experiencia de atención al cliente "más cercana, personalizada y adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios", además de incorporar, textualmente, la última tecnología y una ambientación cálida.

El responsable comercial B2C de Endesa en Catalunya, Israel del Arco, ha destacado que esta tienda representa la filosofía de la empresa: "Un lugar donde cada uno puede encontrar respuesta a sus necesidades energéticas con un trato humano, empático, profesional y muy cercano, ha dicho.