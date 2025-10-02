Endesa inaugura un "Punt Endesa" en Cambrils (Tarragona) para mejorar su atención al cliente

Endesa inaugura un "Punt Endesa" en Cambrils (Tarragona) para mejorar su atención al cliente.
Endesa ha inaugurado un "Punt Endesa" en Cambrils (Tarragona), el nuevo concepto de atención comercial de la compañía, que se suma a los otros tres puntos que tiene en la comarca del Baix Camp, concretamente en Reus, informa en un comunicado este jueves.

El nuevo espacio, situado en la avenida Independència 2 del municipio, está diseñado para ofrecer una experiencia de atención al cliente "más cercana, personalizada y adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios", además de incorporar, textualmente, la última tecnología y una ambientación cálida.

El responsable comercial B2C de Endesa en Catalunya, Israel del Arco, ha destacado que esta tienda representa la filosofía de la empresa: "Un lugar donde cada uno puede encontrar respuesta a sus necesidades energéticas con un trato humano, empático, profesional y muy cercano, ha dicho.

