Endesa invertirá 800.000 euros para reforzar la red eléctrica de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

Imagen de las obras de Endesa en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) - ENDESA

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa invertirá un total de 800.000 euros para mejorar la calidad, capacidad y fiabilidad de la red eléctrica de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), informa en un comunicado este martes.

La compañía se ha reunido con el ayuntamiento de la localidad para presentar los trabajos de mejora que ya ha ejecutado este 2026, así como las actuaciones que están en curso y las previstas a corto plazo, en el marco de la "interlocución habitual que la compañía mantiene con los ayuntamientos para hacer un seguimiento de las necesidades del territorio, coordinar actuaciones y priorizar las intervenciones que permiten continuar mejorando el servicio".

Entre las actuaciones, Endesa ha destacado la instalación de medio kilómetro de nueva red de media tensión subterránea en el entorno de la carretera de Sant Boi, y la modernización tecnológica e instalación de un sistema de telemando que se está llevando a cabo en 9 centros de transformación.

Además, a lo largo del año ha instalado un nuevo cuadro de baja tensión "de última generación" en el centro de transformación ubicado en la calle Àngel Guimerà que ha mejorado la seguridad, fiabilidad y capacidad operativa de la red.

A corto plazo, Endesa también interconectará los centros de transformación de las calles de la Pobla, Prat de la Riba y Sant Josep; incrementará la capacidad de transformación del centro ubicado en la calle de los Fundadors, y renovará medio kilómetro de líneas de las calles Enric Aymerich Rigol, Sant Josep, de la Muntanya y del Serral.