Endesa invierte 1,4 millones en renovar una línea eléctrica en la montaña de Montjuïc de Barcelona

Trabajos en la línea eléctrica de la montaña de Montjuïc de Barcelona - ENDESA

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha invertido 1,4 millones de euros en renovar una línea eléctrica en la montaña de Montjuïc de Barcelona y las obras se alargarán hasta junio, informa en un comunicado este viernes.

La operativa consiste en sustituir y renovar integralmente una línea de media tensión a 11 kV que ya había terminado su vida útil por una nueva con todas las prestaciones de última generación.

La nueva infraestructura, además, no sólo es más larga que la anterior --lo que posibilitará abastecer zonas de la montaña que todavía no estaban electrificadas-- sino que permitirá unir dos líneas que hasta ahora estaban aisladas, consiguiendo lo que técnicamente se llama un eslabón eléctrico.

Asimismo, se eliminará un centro de transformación que ya había quedado obsoleto y se reformará tecnológicamente otro con nuevas celdas, que desde ahora cuentan con unos elementos de maniobra encapsulados en un gas de características especialmente aislantes y que reduce la necesidad de mantenimiento.

Estos trabajos mejorarán la calidad del servicio en el teleférico, el castillo, las piscinas municipales y en el propio parque, entre otros.