Endesa invierte 213.000 euros en crear un anillo eléctrico en Móra d'Ebre (Tarragona)

Imagen de la nueva instalación - ENDESA

TARRAGONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha invertido 213.000 euros en la creación de un anillo eléctrico en Móra d'Ebre (Tarragona) mediante dos nuevas líneas eléctricas de media tensión de 640 metros de longitud total.

De esta forma, se han podido enlazar dos centros de transformación que hasta ahora estaban aislados entre sí, posibilitando que se pueda dar servicio a los clientes por una vía alternativa en el caso de una incidencia, ha informado la compañía eléctrica este lunes en un comunicado.

Las obras sirven para reforzar el servicio en el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre y benefician también a casi 5.300 abonados abonados del municipio y de 7 poblaciones más de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta y el Priorat (Tarragona).

Se han completado con la renovación tecnológica de los dos centros de transformación enlazados con "las últimas prestaciones que hay en el mercado" para garantizar el servicio.

SISTEMAS TELEMANDO

Se ha dotado a la infraestructura de sistemas de telemando, es decir, dispositivos de actuación remota que permiten controlar y maniobrar la red a distancia desde el centro de control de la compañía.

Esta automatización permitirá reducir hasta en un 20% el tiempo de afectación de los clientes afectados por incidencias, tanto particulares como empresas, según afirma Endesa.