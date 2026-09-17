Endesa invierte 3,8 millones en renovar la red eléctrica de Vilassar de Mar (Barcelona)

Imagen de las obras. - ENDESA

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, invertirá cerca de 3,8 millones de euros hasta 2027 en reforzar la calidad y fiabilidad del suministro y modernizar la infraestructura de la red eléctrica de Vilassar de Mar (Barcelona).

En un comunicado este jueves, la compañía ha explicado que ha presentado al ayuntamiento del municipio los principales proyectos de mejora de la red, que incluyen obras ya finalizadas, otras que están en curso y nuevas inversiones.

El conjunto del plan de Endesa en el municipio combina proyectos de digitalización y automatización de las instalaciones, reformas de centros de transformación, la renovación y ampliación de la red de media tensión y otras actuaciones distribuidas a lo largo de la red.

La compañía ha destacado la reforma de 16 centros de transformación para instalar un servicio de telemando, que permiten controlar y maniobrar en la red a distancia, lo que disminuye el tiempo de respuesta en caso de incidencia, o la renovación de los cuadros de baja tensión en 6 de estos centros.

También renovará un tramo de la línea subterránea de media tensión y la construcción de un nuevo tramo, así como la instalación de una línea nueva, que supondrá una inversión de 900.000 euros.