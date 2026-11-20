Archivo - El centro de transformación de Endesa integrado en el centro de Figueres (Girona). - ENDESA - Archivo

GIRONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha invertido 500.000 euros en una primera fase de obras de "reforma y mejora tecnológica" de la red eléctrica del centro de Figueres (Girona), una zona sensible de la ciudad que concentra numerosos establecimiento comerciales, locales de restauración y dependencias municipales, ha informado en un comunicado este viernes.

Los trabajos han consistido en la reforma integral de un centro de transformación integrado en el centro de la ciudad, en el que se ha renovado el equipamiento interior de la infraestructura, y en el que la compañía prevé "a corto plazo" también instalar sistemas de telemando.

Más adelante, Endesa también prevé otros 5 proyectos de inversión, aún en fase de diseño, para extender nuevas líneas eléctricas desde la subestación de Figueres para "aumentar la capacidad de la res, reforzarla y continuar mejorando la calidad del suministro eléctrico de la ciudad".