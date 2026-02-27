Endesa invierte 80.000 euros para mejorar la red eléctrica del barrio de Mas Ramada de Girona

Endesa mejora la red eléctrica del barrio de Mas Ramada de Girona - ENDESA

GIRONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha finalizado recientemente los trabajos de reforma y mejora tecnológica de parte de la red eléctrica de media tensión del barrio de Mas Ramada de Girona, que han supuesto una inversión de 80.000 euros, según ha informado en un comunicado este viernes.

La finalidad de las obras es modernizar las infraestructuras y dejarlas preparadas para poder absorber más carga y así impulsar la electrificación de la demanda.

Así, se ha extendido una nueva acometida eléctrica subterránea de media tensión a 25 kV --de 328 metros de longitud-- que discurre desde la calle Palol d'Onyar hasta la Avenida de la Font de la Pólvora, pasando por la calle Mas Ramada, para enlazar tres centros de transformación que hasta ahora estaban aislados entre ellos.