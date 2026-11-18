Trabajos de Endesa en Castellterçol (Barcelona). - ENDESA
BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Endesa está llevando a cabo un conjunto de trabajos, actualmente en ejecución, para reforzar la red eléctrica de media tensión en Castellterçol (Barcelona) y preparar la infraestructura para la evolución de la demanda energética, con una inversión de alrededor de 900.000 euros, informa en un comunicado este miércoles.
La compañía ha destacado la construcción de una nueva línea subterránea de media tensión a 25 kilovatios, un "paso importante en la modernización" de la red y que permitirá absorber eventuales puntos de consumo e incorporar nuevos suministros.
Las obras también prevén la instalación de 2 kilómetros de nueva canalización subterránea y 2,7 kilómetros de nuevo cableado de media tensión, y la migración de 6 centros de transformación a la nueva red de 25 kilovatios.